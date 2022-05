Cosa è la Setta Ramtha e che legami ha con la morte della coppia di Spinello

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lasospetta di una, in provincia di Forlì, ha fatto riaccendere il dibattito sulla Scuola di Illuminazione, unache predica l’arrivo imminente dell’Apocalisse e che era seguita dai coniugi Paolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente 67 e 65 anni, trovati morti in camera da letto con un colpo di pistola. Per il medico legale “dal foro di uscita la dinamica è quella del suicidio”. Il comandante dei Carabinieri di Meldola – che sono intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai figli – ha confermato a Repubblica: “Nel 2012 quando hanno acquistato aci è stato riferito che effettivamente i signori erano pronti con bunker e provviste accumulate”. Ad alimentare i sospetti un biglietto trovato dentro casa rivolto ai figli: “Vogliamo ...

La scuola ... In Italia la setta di Ramtha vanta circa 70 membri. Sono numerosi i discepoli italiani hanno ... La setta Ramtha è un "culto" nato sul finire degli anni Settanta negli Usa, "importato" in Italia alla fine dello scorso Secolo. Vide i suoi albori intorno al 1988 vicino a Yelm, nello Stato di ...