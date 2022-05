Caterina Balivo torna in tv ma finisce su TV8, l’annuncio sui social che fa sparlare i fan (Di lunedì 23 maggio 2022) Caterina Balivo torna in tv. l’annuncio tanto atteso è arrivato anche se nessuno si sarebbe mai aspettato che la conduttrice trovasse posto lontano da mamma Rai. Lei stessa lasciando il suo pomeridiano di Rai1 aveva annunciato che sarebbe tornata solo quando un nuovo progetto l’avrebbe stuzzicata, e così è stato. Qualche ora fa sui social Caterina Balivo ha annunciato il suo arrivo in TV8 con un format tutto nuovo, almeno a suo dire, in cui dei figli spingono i propri genitori a rifarsi una vita partendo proprio dall’amore. In particolare, la conduttrice spiega: “Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)in tv.tanto atteso è arrivato anche se nessuno si sarebbe mai aspettato che la conduttrice trovasse posto lontano da mamma Rai. Lei stessa lasciando il suo pomeridiano di Rai1 aveva annunciato che sarebbeta solo quando un nuovo progetto l’avrebbe stuzzicata, e così è stato. Qualche ora fa suiha annunciato il suo arrivo in TV8 con un format tutto nuovo, almeno a suo dire, in cui dei figli spingono i propri genitori a rifarsi una vita partendo proprio dall’amore. In particolare, la conduttrice spiega: “Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” ...

