WWE: The Rock non avrebbe impegni sul set a inizio 2023, si farà il match contro Reigns a WM 39? (Di domenica 22 maggio 2022) Da ormai diverso tempo si parla di un possibile match tra il “Tribal Chief” Roman Reigns e The Rock. Si tratterebbe, come sappiamo, di una sfida in famiglia e che potrebbe minare i rapporti all’interno della Bloodline mettendo in discussione la leadership di Roman. Il prossimo anno WrestleMania sarà di scena a Hollywood e sarebbe lo scenario ideale per il ritorno sul ring di The Rock. Ovviamente i suoi impegni sul set rappresentano un problema, tuttavia le speranze della WWE sono vive. The Rock sarà a WM 39? Durante Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha fornito aggiornamenti sulla situazione riguardante The Rock e sulla possibilità che il match tra lui e Roman Reigns realmente si faccia. Ecco quanto evidenziato: “Al ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 22 maggio 2022) Da ormai diverso tempo si parla di un possibiletra il “Tribal Chief” Romane The. Si tratterebbe, come sappiamo, di una sfida in famiglia e che potrebbe minare i rapporti all’interno della Bloodline mettendo in discussione la leadership di Roman. Il prossimo anno WrestleMania sarà di scena a Hollywood e sarebbe lo scenario ideale per il ritorno sul ring di The. Ovviamente i suoisul set rappresentano un problema, tuttavia le speranze della WWE sono vive. Thesarà a WM 39? Durante Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha fornito aggiornamenti sulla situazione riguardante Thee sulla possibilità che iltra lui e Romanrealmente si faccia. Ecco quanto evidenziato: “Al ...

Advertising

InteristaAlex : RT @Zona_Wrestling: #WWE WWE: The Rock non avrebbe impegni sul set a inizio 2023, si farà il match contro Reigns a WM 39? - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: The Rock non avrebbe impegni sul set a inizio 2023, si farà il match contro Reigns a WM 39? -… - AduBTN : @WWE @SamiZayn The Disco Inferno - SpazioWrestling : WWE: Si pensava di ideare qualcosa tra 'The Fiend' e Willow #WWE - Gero22942232 : RT @GennaroSpinaa: The Rock Presidente che indossa la maglia del Milan a Wrestlemania 39 e vince il WWE Universal Title battendo Roman Rein… -