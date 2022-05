Ultime Notizie – Pnrr, Salvini: “No richiamini dall’Ue, sappiamo governarci da soli” (Di domenica 22 maggio 2022) “Siamo in grado di governarci da soli. Io penso e spero che in tempi di pandemia e di guerra l’Unione europea si occupi di pace e di lavoro, senza dare pagelline o fare richiamini burocratici. Non abbiamo bisogno della consulenza altrui”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro della scuola politica del partito a Milano, sulla lettera che la Commissione europea invierà al governo italiano con richiami sul fisco e sulla concorrenza. “Saremo in grado di spendere e di investire bene i soldi prestati, perché ricordo che in gran maggioranza non sono soldi regalati ma prestati. Ricordo all’Unione europea che negli ultimi anni gli italiani hanno versato nelle casse della Ue 100 miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono tornati indietro”, ha continuato. “Ogni consiglio è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) “Siamo in grado dida. Io penso e spero che in tempi di pandemia e di guerra l’Unione europea si occupi di pace e di lavoro, senza dare pagelline o fareburocratici. Non abbiamo bisogno della consulenza altrui”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a margine di un incontro della scuola politica del partito a Milano, sulla lettera che la Commissione europea invierà al governo italiano con richiami sul fisco e sulla concorrenza. “Saremo in grado di spendere e di investire bene i soldi prestati, perché ricordo che in gran maggioranza non sono soldi regalati ma prestati. Ricordo all’Unione europea che negli ultimi anni gli italiani hanno versato nelle casse della Ue 100 miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono tornati indietro”, ha continuato. “Ogni consiglio è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - meteoredit : #Caldo, le temperature restano su valori superiori alla media del periodo sull'Italia. ??? Le ultime previsioni:… - monica_caccia : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… - CorriereCitta : Uniti in vita e nella morte (con l’ombra della setta): ipotesi doppio suicidio per una coppia di Roma - junews24com : Infortunio Lenzini: tegola per la Juventus Women. Le sue condizioni - -