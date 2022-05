Ultime Notizie – Giorgio Napolitano, fonti sanitarie: “Decorso buono” (Di domenica 22 maggio 2022) Il presidente emerito della Repubblica, sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in terapia intensiva Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti sanitari, è buono il Decorso post operatorio del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, sottoposto a un intervento chirurgico ieri e ricoverato in terapia intensiva dell’Inmi Spallanzani. Se il Decorso continuerà a essere positivo, sottolineano le stesse fonti, Napolitano potrà presto essere trasferito in reparto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Il presidente emerito della Repubblica, sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in terapia intensiva Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti sanitari, èilpost operatorio del presidente emerito della Repubblica,, sottoposto a un intervento chirurgico ieri e ricoverato in terapia intensiva dell’Inmi Spallanzani. Se ilcontinuerà a essere positivo, sottolineano le stessepotrà presto essere trasferito in reparto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

