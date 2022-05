Solo per passione, location: dov’è stato girato? (Di domenica 22 maggio 2022) Nel caso di fiction come Solo per passione la location è più importante del solito: la storia di Letizia Battaglia, grande fotografa italiana e conosciuta anche a livello internazionale (nel 1988 è la stata la prima donna europea a ricevere il Premio Eugene Smith da The New York Times) venuta a mancare il 13 aprile scorso, assume ancora più importanza proprio per il ruolo in cui è avvenuta. Così, la fiction di Raiuno in onda domenica 22 e lunedì 23 maggio 2022 ha dovuto tenere conto anche delle location per le riprese. Ma dov’è stato girato Solo per passione? La location principale è stata la Sicilia, in particolare Palermo e Mondello, che hanno ospitato le numerose scene che hanno mostrato la crescita di Letizia ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 22 maggio 2022) Nel caso di fiction comeperlaè più importante del solito: la storia di Letizia Battaglia, grande fotografa italiana e conosciuta anche a livello internazionale (nel 1988 è la stata la prima donna europea a ricevere il Premio Eugene Smith da The New York Times) venuta a mancare il 13 aprile scorso, assume ancora più importanza proprio per il ruolo in cui è avvenuta. Così, la fiction di Raiuno in onda domenica 22 e lunedì 23 maggio 2022 ha dovuto tenere conto anche delleper le riprese. Maper? Laprincipale è stata la Sicilia, in particolare Palermo e Mondello, che hanno ospitato le numerose scene che hanno mostrato la crescita di Letizia ...

