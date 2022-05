Serie A Scudetto ed ultima retrocessione. Tutto negli ultimi novanta minuti. Ma non sarebbe meglio una finalissima come il SuperBowl? (Di domenica 22 maggio 2022) Finale palpitante perla Serie A. Erano dodici anni che lo Scudetto non si assegnava all’ultima giornata. Era il 2010 e ad imporsi in quel campionato di Serie A fu l’Inter del Triplete dello Special One. Anche stasera Milano sarà in festa per la vittoria della Serie A. Saranno le partite Sassuolo- Milan ed Inter Sampdoria ad assegnare il tricolore. Il Milan è favorito dalla posizione di classifica, ma la storia della Serie A è piena di clamorosi ribaltoni all’ultimo turno (leggi di più). Tanto il Milan quanto l’Inter hanno subito amarissime delusioni che sono entrate nella letteratura sportiva. La delusione più cocente nella Serie A rossonera è certamente quella della Fatal Verona. Il Milan sconfitto al Bentegodi si vide sfilare lo Scudetto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Finale palpitante perlaA. Erano dodici anni che lonon si assegnava all’giornata. Era il 2010 e ad imporsi in quel campionato diA fu l’Inter del Triplete dello Special One. Anche stasera Milano sarà in festa per la vittoria dellaA. Saranno le partite Sassuolo- Milan ed Inter Sampdoria ad assegnare il tricolore. Il Milan è favorito dalla posizione di classifica, ma la storia dellaA è piena di clamorosi ribaltoni all’ultimo turno (leggi di più). Tanto il Milan quanto l’Inter hanno subito amarissime delusioni che sono entrate nella letteratura sportiva. La delusione più cocente nellaA rossonera è certamente quella della Fatal Verona. Il Milan sconfitto al Bentegodi si vide sfilare lo...

Advertising

Gazzetta_it : La prima partita a 19 anni, il primo gol, il primo scudetto: Pogba, i 10 momenti simbolo in maglia Juve - Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - Vivo_e_vegeto : RT @Gazzetta_it: #Verde: 'A La Spezia sono a casa. Napoli? Con noi salvi e loro in corsa scudetto non sarei sceso in campo' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Tutte le volte che lo scudetto si è deciso all'ultima giornata: solo due sorpassi nell'era dei tre punti -