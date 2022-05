Scudetto Milan: città impazzita, 40 mila in piazza Duomo (Di domenica 22 maggio 2022) Sono saliti a 40 mila, secondo quando spiegato dalla Questura, i tifosi che festeggiano in piazza Duomo lo Scudetto raggiunto all'ultima giornata di campionato dal milan. La città è come impazzita di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Sono saliti a 40, secondo quando spiegato dalla Questura, i tifosi che festeggiano inloraggiunto all'ultima giornata di campionato dal. Laè comedi ...

Advertising

acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - BozzFariedz : RT @AntonioParr8: #Milan campione d’Italia. Premiazione al Mapei Stadium, Romagnoli saluta alzando lo Scudetto #SassuoloMilan - Pall_Gonfiato : #Theo provoca l'#Inter: 'La gente diceva che erano favoriti. E alla fine chi ha vinto?' #SassuoloMilan #InterSamp… -