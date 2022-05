Sassari-Brescia stasera in tv: orario e diretta streaming gara-4 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di domenica 22 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la sconfitta in gara-1, la formazione sarda ha vinto le due successive gare, portandosi sul 2-1 nella Serie e avendo quindi due match point a disposizione per chiudere il discorso passaggio del turno. La palla a due è in programma alle ore 21:00 di domenica 22 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) L’e come vedere inBanco di Sardegna-Germani, sfida valida come-4 deidideidellaA1 2021/di. Dopo la sconfitta in-1, la formazione sarda ha vinto le due successive gare, portandosi sul 2-1 nellae avendo quindi due match point a disposizione per chiudere il discorso passaggio del turno. La palla a due è in programma alle ore 21:00 di domenica 22 maggio, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una...

Advertising

GuidaTVPlus : 22-05-2022 20:55 #RaiSport+ Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A 2021/2022 - Play Off Quarti di Finale gara… - isaago : @DavideFuma @LeonessaBrescia @dinamo_sassari @AMenego11 @discoveryplusIT con il cuore direi Sassari, con la testa …… - dinamo_sassari : ??Nella clip powered by Banco di Sardegna Ousmane Diop presenta la quarta sfida contro Brescia, con la Dinamo avanti… - PianetaBasketIT : In casa Germani #Brescia termina la serie contro Sassari di Kenny Gabriel e Amedeo Della Valle. I due non rientrera… - TheAnswer_gr : New Bet (ITA1) Sassari - Brescia -