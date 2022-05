Razzismo all’Olimpico | insulti curva Lazio contro uno steward | “Torna col gommone a casa tua” VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) “Ti rimandano coltua. Sei venuto col. Ne**o di me**a”. Sono questi alcuni dei vergognosida parte delladellanei confronti di unodi colore allo stadio Olimpico durante la partitail Verona. Nei confronti del ragazzo, come visibile in unamatoriale, lanciati anche degli oggetti, quindi i gravissimirazzisti che verranno attenzionati dalla Procura Figc. In alto ecco ilche circola in rete. SportFace.