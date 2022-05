Preparatevi | la guerra del grano arriverà in casa nostra

Leggi su formiche

(Di domenica 22 maggio 2022) Molti governi tra i Paesi produttori di materie prime alimentari stanno bloccando le esportazioni. I prezzi interni crescono e i cittadini non hanno accesso ai beni alimentari che viaggiano su mercati paralleli per beneficiare delle speculazioni internazionali. Le conseguenze sul commercio globale, soprattutto nei Paesi più poveri possono essere devastanti. È urgente capire il problema e aiutare i paesi produttori a meglio gestire le filiere. Molti Paesi produttori di materie prime alimentari come cereali e grassi vegetali stanno rallentando o bloccando le esportazioni verso il resto del pianeta. Tante regioni, soprattutto nelle aree meno sviluppate del pianeta, rischiano di rinunciare alla sicurezza alimentare: non avranno accesso ai nutrienti per una dieta sana ed equilibrata. Crisi economiche e sociali si prospettano all’orizzonte. Eppure cereali e oli vegetali sono prodotti in ...