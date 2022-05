Papa Francesco contro aborto ed eutanasia: “Non limitare l’obiezione di coscienza” (Di domenica 22 maggio 2022) Città del Vaticano – Un nuovo appello a tutelare l’obiezione di coscienza arriva da Papa Francesco al termine del Regina Coeli (leggi qui), quando, salutando i partecipanti alla manifestazione nazionale “Scegliamo la Vita”, svoltasi a Roma in questi giorni, afferma: “Vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa dell’obiezione di coscienza, il cui esercizio si tenta spesso di limitare”. “Purtroppo, negli ultimi anni c’è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire a nostro piacimento, come l’esito esclusivo di una scelta individuale. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio! Essa è sempre sacra e ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022) Città del Vaticano – Un nuovo appello a tutelarediarriva daal termine del Regina Coeli (leggi qui), quando, salutando i partecipanti alla manifestazione nazionale “Scegliamo la Vita”, svoltasi a Roma in questi giorni, afferma: “Vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa deldi, il cui esercizio si tenta spesso di”. “Purtroppo, negli ultimi anni c’è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire a nostro piacimento, come l’esito esclusivo di una scelta individuale. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio! Essa è sempre sacra e ...

