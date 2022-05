Milan scudetto | grande applauso dei tifosi anche per Kessie che dice addio in lacrime

(Di domenica 22 maggio 2022) Occhi lucidi etrattenute per Franckche, già certo dell'a parametro zero a fine stagione, nel momento della...

Advertising

gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - capuanogio : Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto dif… - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - laMasthra : RT @MaxBambi7: Diciannove. Tutti sul campo. Senza asterischi e senza tavolini. È lo scudetto dei milanisti, un popolo che risorge sempre da… - juvetino96 : RT @DAZN_IT: 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan' Ibr… -

... sono confluiti altri tifosi che si trovavano davanti alla sede di Casa, in piazza Castello, ... E' il 19esimodopo 11 anni.Leggi anche2022,campione d'Italia, Capello: "Lavoro straordinario di Pioli" Sono circa 30mila i tifosi milanisti che stanno festeggiando in piazza Duomo. La piazza può ...(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Forza grande Milan! Complimenti": anche Carlo Ancelotti, tramite il suo profilo Twitter si complimenta con il club rossonero per la conquista dello scudetto. Non è l'unico ...Pezzettini di rosanero nello scudetto rossonero. Ci sono anche tracce di Palermo nel trionfo del Milan. Simon Kjaer, Stefano Pioli e Frederic Massara sono i nuovi campioni d’Italia che nella loro ...