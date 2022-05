Live F1, GP Spagna: ritiro per problema tecnico per Leclerc. Terzo pit-stop per Verstappen, Perez leader (Di domenica 22 maggio 2022) Perez vede avvicinarsi Verstappen e non è d'accordo con la indicazione del team di rallentare per farlo passare46° giro - Verstappen accorcia a 3" il divario dal compagno di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 maggio 2022)vede avvicinarsie non è d'accordo con la indicazione del team di rallentare per farlo passare46° giro -accorcia a 3" il divario dal compagno di...

Advertising

SkySportF1 : ? SAINZ E VERSTAPPEN NELLA GHIAIA (?? 11/66) ? Uscita nello stesso punto per Max e Carlos LIVE ?… - SkySportF1 : ?? COLPO DI SCENA A BARCELLONA ? Leclerc costretto al ritiro (?? 28/66) LIVE ? - SkySportF1 : ? Leclerc chiude la porta a Max in avvio (?? 1/66) ? Foratura per Hamilton nel contatto con Magnussen ? Brutta parte… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 46/66 giri #Gara #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 46/66 giri #Gara #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -