Le classifiche di CM | Immobile fa poker | Nordahl è nel mirino Gli attaccanti che hanno vinto più volte la classifica marcatori

(Di domenica 22 maggio 2022) A meno di ribaltoni clamorosi (e poco realistici) nell'ultima giornata, Cirovincerà per la quarta volta in carriera la...

A meno di ribaltoni clamorosi (e poco realistici) nell'ultima giornata, Ciro Immobile vincerà per la quarta volta in carriera la classifica marcatori della Serie A. Il primo inseguitore del ... della quale è diventato il miglior attaccante di sempre superando Silvio Piola nella classifica all time del club. Tante, troppe le critiche per l'attaccante oplontino che ha risposto a suon di gol.