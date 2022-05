Fuga dal supercaldo, assalto alle Orobie: rifugi pieni. «Ci aspettiamo una stagione record» - Video e foto (Di domenica 22 maggio 2022) Montagna Dal Pora ai Laghi Gemelli, dalla Val Brembilla ai Campelli, ieri le Orobie sono state invase da un esercito pacifico di escursonisti: famiglie, gruppi, tantissimi giovani. I rifugisti: «Crescita esponenziale, se il meteo sarà favorevole ci aspettiamo una stagione record». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 22 maggio 2022) Montagna Dal Pora ai Laghi Gemelli, dalla Val Brembilla ai Campelli, ieri lesono state invase da un esercito pacifico di escursonisti: famiglie, gruppi, tantissimi giovani. Isti: «Crescita esponenziale, se il meteo sarà favorevole ciuna».

