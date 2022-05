Fedez e J-Ax, scoppia la pace dopo quattro anni. "L'orgoglio da parte. Faremo un regalo a Milano" (Di domenica 22 maggio 2022) Hanno fatto pace e ora lavoreranno insieme Fedez e J-Ax . I due cantanti milanesi - dopo anni di parapiglia e tensioni - sono tornati a parlarsi e nella mattinata di oggi, domenica 22 maggio, hanno annunciato... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 maggio 2022) Hanno fattoe ora lavoreranno insiemee J-Ax . I due cantanti milanesi -di parapiglia e tensioni - sono tornati a parlarsi e nella mattinata di oggi, domenica 22 maggio, hanno annunciato...

Advertising

nonsonogu : FEDEZ E J-AX ASSIEME MI SCOPPIA IL CUORE TROPPO LORO MADONNA GLI AMO - FabioTraversa : RT @oggisettimanale: Scoppia la pace tra @fedez e @jaxofficial Il primo lo tagga in una storia di Instagram in cui va una sua canzone. Il… - oggisettimanale : Scoppia la pace tra @fedez e @jaxofficial Il primo lo tagga in una storia di Instagram in cui va una sua canzone.… -