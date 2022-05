Fedez e J-Ax, il motivo della lite: ecco cosa è successo (Di domenica 22 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fedez e J-Ax hanno ricucito il loro rapporto, per per anni sono stati separati. ecco qual è il motivo della lite e cosa è successo veramente tra i due rapper in passato. Per molti anni i fan e le persone si sono chieste come mai i due rapper abbiano interrotto i loro rapporti di punto Leggi su youmovies (Di domenica 22 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e J-Ax hanno ricucito il loro rapporto, per per anni sono stati separati.qual è ilveramente tra i due rapper in passato. Per molti anni i fan e le persone si sono chieste come mai i due rapper abbiano interrotto i loro rapporti di punto

Advertising

koala_moonlight : grazie a fedez e j-ax adesso manuel bortuzzo ha un buon motivo per tenersi il tatuaggio col 22 - Claky6 : @Fedez Le vostre parole sn piene di saggezza e maturità.non mi è mai interessato il motivo della rottura x dare col… - serwinem : @aalkhatibs @_GiGMatt_ @Marsis_ @Gaia93712891 @Fedez Motivo per cui si dovrebbe parlare di tutti, a mio parere, ma… - Oxyit2 : Chi mi spiega il motivo per cui #fedez e #jax avevano litigato qualche anno fa? #summerhit22 -