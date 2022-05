Covid: Veneto, scendono i contagi, +1.389 in 24 ore (Di domenica 22 maggio 2022) Primo significativo calo dei contagi Covid di questa settimana in Veneto, con 1.389 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nei giorni precedenti i report erano sempre sopra i 2.000 casi quotidiani. Si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Primo significativo calo deidi questa settimana in, con 1.389 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nei giorni precedenti i report erano sempre sopra i 2.000 casi quotidiani. Si ...

Advertising

BCooperlo : @mwaliasmw @gparagone Continuate così. Stiamo più larghi. - EugenioBerto70 : Covid: Veneto, 2.010 nuovi casi e 9 morti in 24 ore - infoitinterno : Covid: Veneto, 2.010 nuovi casi e 9 morti in 24 ore - ParliamoDiNews : Covid oggi Veneto, 2.010 contagi e 7 morti: bollettino 21 maggio #covid @istsupsan #Veneto #22maggio - merlinoontheweb : RT @corriereveneto: Stefano Merler (Fbk): «Covid, mortalità come l’influenza. Il vaccino perde di efficacia rapidamente» -