Cody Rhodes: “Sono sicuro che AEW Double Or Nothing andrà bene anche senza di me” (Di domenica 22 maggio 2022) Cody Rhodes ha lasciato l’AEW a febbraio e i fan Sono stati colti di sorpresa da questa decisione. Avevano l’impressione che Rhodes sarebbe rimasto per sempre nella compagnia, ma non è stato così. Cody è stato quasi sempre fischiato in AEW durante la fine del suo percorso nella compagnia. Nonostante ciò, non si può negare che abbia contribuito a far crescere molti talenti come Sammy Guevara, Darby Allin, MJF e altri. Un fan si è rivolto a Twitter esprimendo il suo disappunto per il fatto che Kenny Omega e Cody Rhodes non si sfideranno a Double Or Nothing. Cody ha risposto al fan, chiarendo che è sicuro che il pay-per-view andrà bene anche ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 22 maggio 2022)ha lasciato l’AEW a febbraio e i fanstati colti di sorpresa da questa decisione. Avevano l’impressione chesarebbe rimasto per sempre nella compagnia, ma non è stato così.è stato quasi sempre fischiato in AEW durante la fine del suo percorso nella compagnia. Nonostante ciò, non si può negare che abbia contribuito a far crescere molti talenti come Sammy Guevara, Darby Allin, MJF e altri. Un fan si è rivolto a Twitter esprimendo il suo disappunto per il fatto che Kenny Omega enon si sfideranno aOrha risposto al fan, chiarendo che èche il pay-per-view...

