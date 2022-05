Charlene di Monaco: il fratello diventa cittadino del principato ed è pronto a sostenerla (Di domenica 22 maggio 2022) I media francesi riportano che Gareth Wittstock è diventato ufficialmente un cittadino del principato di Monaco, come la sorella, la principessa Cherlene. I monegaschi lo chiamano il “conte di Monaco” in riferimento al fatto che viva già da tempo nel territorio e conduce una vita piuttosto agiata. Il primogenito della famiglia dell’ex nuotatrice olimpica, infatti, ha deciso di trasferirsi anche lui a Monaco e di lavorarci oltre dieci anni fa. Il fratello della principessa Charlene di Monaco è un importante uomo d’affari, attivo soprattutto all’interno della fondazione della sorella: la Princess Charlene Foundation, di cui è segretario generale dal 2018. Secondo le indiscrezioni, però, il suo posto nel ... Leggi su velvetmag (Di domenica 22 maggio 2022) I media francesi riportano che Gareth Wittstock èto ufficialmente undeldi, come la sorella, la principessa Cherlene. I monegaschi lo chiamano il “conte di” in riferimento al fatto che viva già da tempo nel territorio e conduce una vita piuttosto agiata. Il primogenito della famiglia dell’ex nuotatrice olimpica, infatti, ha deciso di trasferirsi anche lui ae di lavorarci oltre dieci anni fa. Ildella principessadiè un importante uomo d’affari, attivo soprattutto all’interno della fondazione della sorella: la PrincessFoundation, di cui è segretario generale dal 2018. Secondo le indiscrezioni, però, il suo posto nel ...

Advertising

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, strani movimenti a Montecarlo: spunta il fratello : LOLnews… - infoitcultura : Alberto di Monaco molla Charlene e scappa in Italia con lei: se n’è innamorato follemente - zazoomblog : Charlene di Monaco un nuovo inizio insieme a LUI: non è il principe Alberto - #Charlene #Monaco #nuovo #inizio - infoitcultura : Charlene di Monaco, sudditi in ansia: la crisi epilettica tenuta nascosta. Cos'è successo? - infoitcultura : Charlene di Monaco: «Succedono cose strane a Montecarlo», pronta la fuga col fratello? -