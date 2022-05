Bennacer, Perisic, Giroud, Tonali e Radu: 5 istantanee del derby scudetto (Di domenica 22 maggio 2022) Con una giornata d'anticipo, il Milan conquista lo scudetto 2021 - 22, dopo un lungo testa a testa con l'Inter. Ripercorriamo la stagione delle due milanesi attraverso i 5 momenti che l'hanno ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Con una giornata d'anticipo, il Milan conquista lo2021 - 22, dopo un lungo testa a testa con l'Inter. Ripercorriamo la stagione delle due milanesi attraverso i 5 momenti che l'hanno ...

Advertising

IlCarroDiOrigi : @Dario2900 @daviderl17 @JFCmarco Kessie che va al Barcellona è scarso? Bennacer è scarso? Florenzi è scarso? anche… - ABBI45023611 : @LeonettiFrank Un altro giovane dopo Jorginho e Perisic... intanto il Milan si avvicina ad Asllani, dopo tonali, le… - ABBI45023611 : @EdoardoMecca1 Un altro giovane dopo Pogba, Jorginho, Perisic, Di Maria intanto il Milan si avvicina ad Asllani, do… - quisquiliando : RT @_talebanikov: Di Maria Pogba Locatelli Perisic Vs Bennacer Tonali Renato ???? vs ???? ?? - lakakadonkey : RT @_talebanikov: Di Maria Pogba Locatelli Perisic Vs Bennacer Tonali Renato ???? vs ???? ?? -