(Di sabato 21 maggio 2022)è senza dubbio una delle influencer di moda più famose del nostro paese. Su Instagram vanta un milione e mezzo di follower ed i brand fanno a gara per lavorare con lei. In pochi però sanno che lei ha debuttato nel 2010 a soli 22 anni. Su TikTok è infatti tornata virale la sua prima intervista rilasciata nel 2010 in qualità di “inviata per DonnaModerna“. La Milano Fashion Week era infatti alle porte eaveva aperto da circa sei mesi il suo blog di moda, TheFashionFruit.com (ora ufficialmente chiuso). Il portale DonnaModerna l’aveva notata e le aveva chiesto di collaborare per loro. “Mi chiamo, ho 22 anni e gestisco un blog di moda che ho aperto sei mesi fa”. Sono queste le prime parole cherivolge al giornalista. ...

Advertising

StraNotizie : Veronica Ferraro il video di quando non era ancora famosa - BITCHYFit : Veronica Ferraro il video di quando non era ancora famosa - zazoomblog : Veronica Ferraro l’attillata tutina segna forme stupende: fan impazziti - #Veronica #Ferraro #l’attillata - Fififafu : Chiara Ferragni met Veronica’s Ferraro surgeon ?? - redazionerumors : Veronica Ferraro ha ritrovato l’amore: la sua nuova fiamma è l’ex di una nota cantante Leggi l'articolo completo su… -

Biccy

Dopo Dubai una nuova meta di viaggio per la giovaneche è stata scelta da Fendi per una collaborazione fotografica in quel di Mykonos. "J ust arrived in Mykonos with @fendi " ha ...Fedez era ospite per cantare la canzone " Le madri degli altri ", mentre Rovazzi era nella terrazzina vip, dove c'erano anche Chiara Ferragni e. Subito dopo la sua esibizione, il ... Veronica Ferraro il video di quando non era ancora famosa Con un outfit mozzafiato Veronica Ferraro lascia tutti senza fiato, la tuta intera è attillatissima e mette in evidenza il suo corpo da paura, web in tilt.L'influencer Veronica Ferraro ci fa tuffare in un altro magico evento mondano, il look è fantastico e pieno di sensualità: reggiseno color pesca.