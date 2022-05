Uomini e Donne | violento scontro | “Devi andare a fan**lo” | Volano parole pesantissime

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 21 maggio 2022) Qualcuno, come sempre accade, ha fatto parlare di sé durante la puntata di oggi di ‘’. Unotra due persone totalmente inaspettato. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono i due opinionisti fissi dello storico dating show di Maria De Filippi ‘’. I due lavorano fianco a fianco ormai da anni e hanno visto crescere il programma e tante coppie, uscite insieme da quest’ultimo. Solitamente i due vanno sempre molto d’accordo, anche sulle varie opinioni in merito ai partecipanti oppure a fatti e relazioni tra dame e cavalieri. Qualche disaccordo, per carità, è successo, ma sempre tutto risolto in toni abbastanza pacati -nonostante tutti conosciamo bene il carattere ‘vispo’ di Tina Cipollari, che spesso tende ad alzare i toni e attaccare. Questa volta, ...