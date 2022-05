Un posto al sole, Sofia Piccirillo: «Vi svelo cosa succede sul set» (Di sabato 21 maggio 2022) Per i fan di Un posto al sole è la piccola Bianca Boschi, figlia di Franco e Angela Poggi, ma nella vita di tutti i giorni si chiama Sofia Piccirillo e ha 11 anni. La giovane attrice ha rilasciato un'intervista molto interessante e ha svelato anche cosa succede sul set mentre registrano le scene. Un posto al sole: parla Sofia Piccirillo Intervistata dal settimanale Vero Tv, Sofia Piccirillo ha raccontato cosa significa per una bambina di soli 11 anni lavorare sul set di una soap opera importante. Da anni, infatti, veste i panni di Bianca Boschi in Un posto al sole, storica produzione di Rai3. Figlia di Franco Boschi e Angela Poggi, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022) Per i fan di Unalè la piccola Bianca Boschi, figlia di Franco e Angela Poggi, ma nella vita di tutti i giorni si chiamae ha 11 anni. La giovane attrice ha rilasciato un'intervista molto interessante e ha svelato anchesul set mentre registrano le scene. Unal: parlaIntervistata dal settimanale Vero Tv,ha raccontatosignifica per una bambina di soli 11 anni lavorare sul set di una soap opera importante. Da anni, infatti, veste i panni di Bianca Boschi in Unal, storica produzione di Rai3. Figlia di Franco Boschi e Angela Poggi, ...

Advertising

CrescenzoFilo : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 20/05 ??#twittamiBeautiful 2.445.000 19,78% ??#UnaVita 2.421.000 20,52% ????#Braveandbeautiful 1.530.000… - CarlosC52807143 : RT @pinturicchio_60: La regione AR3014 si estende per oltre 125 mila km sul Sole e tecnicamente è diventata una macchia visibile a occhio n… - cangurosso : RT @pinturicchio_60: La regione AR3014 si estende per oltre 125 mila km sul Sole e tecnicamente è diventata una macchia visibile a occhio n… - ParliamoDiNews : Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 maggio 2022 | TV Sorrisi e Canzoni #posto #sole #trame #maggio #sorrisi… - BLIND_DATA24 : RT @pinturicchio_60: La regione AR3014 si estende per oltre 125 mila km sul Sole e tecnicamente è diventata una macchia visibile a occhio n… -