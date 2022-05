Ucraina, Salvini replica a Di Maio: “Ha poco da offendersi” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, “ha poco da offendersi. Quando il capo della diplomazia dà dell’animale a una delle parti in conflitto è un atteggiamento poco diplomatico. C’è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che è stato aggredito e deve essere chiaro. Ma se vogliamo portare intorno al tavolo Ucraina e Russia, come chiede il Santo Padre, dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo un’intervista in cui Di Maio ha definito Salvini un “provocatore”. “Noi ci siamo e io personalmente mi sto spendendo e mi spenderò, se serve anche muovendomi dall’Italia nei prossimi giorni”. “L’Ucraina deciderà che cosa accettare, chi sono io per imporre ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di, “hada. Quando il capo della diplomazia dà dell’animale a una delle parti in conflitto è un atteggiamentodiplomatico. C’è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che è stato aggredito e deve essere chiaro. Ma se vogliamo portare intorno al tavoloe Russia, come chiede il Santo Padre, dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, dopo un’intervista in cui Diha definitoun “provocatore”. “Noi ci siamo e io personalmente mi sto spendendo e mi spenderò, se serve anche muovendomi dall’Italia nei prossimi giorni”. “L’deciderà che cosa accettare, chi sono io per imporre ...

