Spalletti mette De Laurentiis spalle al muro: parole inequivocabili

La conferenza stampa di Luciano Spalletti ha confermato che a livello mediatico il mister sa mantenere la scena, ma soprattutto che certe cose non le manda a dire. Solo qualche settimana fa il tecnico aveva detto: "Se vogliamo lottare per lo scudetto dobbiamo comprare". Ma Spalletti è stato ancora più chiaro nell'incontro con i giornalisti a Castel Volturno. Il tecnico in qualche modo ha inchiodato la società alle sue responsabilità, perché Spalletti non vuole sentirsi dire che è stato lui quello a non aver vinto, non vuole sentire solo su di sé il peso di tutto, soprattutto se il Napoli venderà tanti calciatori. Gli incredibili di Spalletti. L'allenatore ha detto chiaramente: "Koulibaly è incredibile" e soprattutto ha aggiunto: "Un leader come lui si ...

