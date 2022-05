“Sono così felice”. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in lacrime per la sorpresa in diretta (Di sabato 21 maggio 2022) Edoardo Tavassi, sorpresa all’Isola dei Famosi. Quando si è materializzato questo momento meraviglioso, il naufrago non è riuscito a trattenere le lacrime ma per la gioia. Non si aspettava di trovarsi di fronte ad una situazione del genere, che lo ha dunque colto alla sprovvista. Ma ovviamente non ha potuto fare altro che ringraziare Ilary Blasi e la produzione del reality show per questa scelta. Bellissime anche le parole proferite dal fratello di Guendalina, davvero commosso per l’accaduto. Nelle scorse ore Edoardo Tavassi ha ricevuto questa sorpresa all’Isola dei Famosi, ma alcuni giorni fa c’è stata invece una lite furibonda con la sorella. Pesante il giudizio su Edoardo: “Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022)all’dei. Quando si è materializzato questo momento meraviglioso, il naufrago non è riuscito a trattenere lema per la gioia. Non si aspettava di trovarsi di fronte ad una situazione del genere, che lo ha dunque colto alla sprovvista. Ma ovviamente non ha potuto fare altro che ringraziare Ilary Blasi e la produzione del reality show per questa scelta. Bellissime anche le parole proferite dal fratello di Guendalina, davvero commosso per l’accaduto. Nelle scorse oreha ricevuto questaall’dei, ma alcuni giorni fa c’è stata invece una lite furibonda con la sorella. Pesante il giudizio su: “Non ...

Advertising

Asnicar__Brenda : amori italiani, qui vi lascio il link di #BandidaRecords cosí vi imparate le nuovi canzoni… faró dei show in almeno… - EnricoLetta : #Responsabilità e #unità: due parole che devono guidare l'azione di governo in questo periodo cosi delicato e compl… - Tg3web : 'Vittime collaterali delle sanzioni a Mosca', si definiscono così i 144 dipendenti della superjet, società possedut… - Angela_akz : Lasciando stare le scatole di scarpe (devo fare il cambio stagione), mi sono vestita così per andare al compleanno… - EvelinaMassa1 : @P_M_1960 @Ettore_Rosato Mi piacerebbe sapere dove sono i segni di questi bombardamenti e uccisioni così massicci,… -