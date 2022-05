Sissi e Dario, l’amore tra i due talenti nato ad “Amici” (Di sabato 21 maggio 2022) Sissi e Dario: la cantante finalista di “Amici” ed il ballerino eliminato nella penultima puntata, hanno iniziato la loro storia d’amore proprio tra i banchi della scuola televisiva. Oggi vedremo la voce di “Dove Sei” sarà per la prima volta ospite a “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nel talk condotto da Silvia Toffanin, la giovane artista ripercorrerà le tappe del suo percorso nel talent show condotto da Maria De Filippi e la storia d’amore con Dario Schirone. In principio è il ballerino a rimanere colpito da Sissi ma sceglie di non dichiararsi e la relazione tra i due nasce come un’Amicizia che pian piano decolla verso un sentimento più profondo. Confidandosi con i compagni di avventura, sia Sissi che Dario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022): la cantante finalista di “” ed il ballerino eliminella penultima puntata, hanno iniziato la loro storia d’amore proprio tra i banchi della scuola televisiva. Oggi vedremo la voce di “Dove Sei” sarà per la prima volta ospite a “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nel talk condotto da Silvia Toffanin, la giovane artista ripercorrerà le tappe del suo percorso nel talent show condotto da Maria De Filippi e la storia d’amore conSchirone. In principio è il ballerino a rimanere colpito dama sceglie di non dichiararsi e la relazione tra i due nasce come un’zia che pian piano decolla verso un sentimento più profondo. Confidandosi con i compagni di avventura, siache...

Advertising

CorriereUmbria : Sissi e Dario, un amore nato tra i banchi della scuola di Amici #sissi #dario #amici21 - _bbgirlxx_ : Comunque la coppia Dario-Sissi mi ricorda me e il mio ragazzo e devo dire che un po’ mi fa sciogliere questa cosa - cia99000 : RT @sadbutglad1: per me è dario che sparisce dai social e riappare solo per farci vedere quanto è innamorato di sissi io lo capisco bene ???? - serechricutest : RT @sadbutglad1: per me è dario che sparisce dai social e riappare solo per farci vedere quanto è innamorato di sissi io lo capisco bene ???? - ciaosonotofu : RT @sadbutglad1: per me è dario che sparisce dai social e riappare solo per farci vedere quanto è innamorato di sissi io lo capisco bene ???? -