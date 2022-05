Rally Portugal | ”Voglio restare secondo” e diventa leader

Advertising

rallyssimo : Dopo averlo voluto con se in Hyundai, oggi ha 'recuperato' lui e la sua Puma Rally1 dopo l'incidente. IL VIDEO. - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Colpo di scena al Rally de Portugal ! - rallyssimo : Colpo di scena al Rally de Portugal ! - racemotor4 : Duelo Ogier x Loeb retorna no Rally de Portugal pelo WRC - BassasLopez : RT @rallyssimo: Era il 2016 e su quella SS del Rally Portogallo accadde veramente di tutt, per fortuna senza conseguenze per nessuno. Ve l… -

Matosinhos, Portogallo , 21 Maggio. Niente duello del secolo , cruenta rivincita o esecuzione bis. Del Monte resta il ricordo ma non il sequel. Fuori Loeb , e fuori anche Ogier . Però ilè non meno avvincente. Anzi si propone in chiave di meravigliosa incertezza, almeno fino a questo punto. La prima tappa ha creato e mandato in scena uno spettacolo all'altezza delle aspettative ...Dai padiglioni arriva il rumore sordo delle vetture pronte alla battaglia del 55° VodafonedeSebastien Ogier says a dashboard distraction following a hybrid issue with his Toyota prompted an uncharacteristic driving error, resulting in a second WRC retirement from Rally Portugal.Elfin Evans continues to lead the Rally de Portugal after Saturday's first three-stage dispute, he also led the Toyota hat-trick ahead of Kalle Rovanperä and ...