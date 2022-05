Palermo-Virtus Entella, ultimi 200 biglietti in vendita per la gara playoff (Di sabato 21 maggio 2022) Il club di viale Del Fante ha comunicato che a partire dalle ore 13.30 saranno messi in vendita gli ultimi 200 biglietti per il match tra Palermo e Virtus Entella Leggi su mediagol (Di sabato 21 maggio 2022) Il club di viale Del Fante ha comunicato che a partire dalle ore 13.30 saranno messi ingli200per il match tra

Advertising

bennygiardina : Niente da fare per il settore ospiti del 'Barbera': i circa 2200 posti saranno esclusivamente dedicati ai tifosi de… - LiveSiciliaPA : Palermo-Virtus Entella, messi in vendita gli ultimi 200 biglietti - LiveSicilia : Palermo-Virtus Entella, messi in vendita gli ultimi 200 biglietti - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Entella, prevista una decina di tifosi nel settore ospiti per i playoff - Mediagol : Palermo-Entella, prevista una decina di tifosi nel settore ospiti per i playoff -