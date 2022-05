Advertising

zazoomblog : Offertona e addio Bastoni: l’Inter anticipa la Juve per l’erede - #Offertona #addio #Bastoni: #l’Inter -

Calciomercatonews.com

Milan, il regalo Scudetto per Pioli è l'arrivo a zero di Paulo Dybala dalla Juventus , l'sarebbe già sul tavolo: 12 milioni annui per 5 stagioni. Via Kessie, ibrahimovic, Messias, ...l'...Milan, il regalo Scudetto per Pioli è l'arrivo a zero di Paulo Dybala dalla Juventus , l'sarebbe già sul tavolo: 12 milioni annui per 5 stagioni. Via Kessie, ibrahimovic, Messias, ...l'... Offertona e addio Bastoni: l’Inter anticipa la Juve per l’erede Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Alessandro Bastoni, il possibile 'sacrificato' per esigenze di cassa ...