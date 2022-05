Noleggio - Aon lancia Flee+ | il servizio per il car-sharing con persone di fiducia

(Di sabato 21 maggio 2022) Aon arrichisce la sua offerta didi lungo terminendo, un nuovoper la condivisione delle auto prese acondi. Si tratta, in sostanza, di una nuova funzionalità, direttamente disponibile sull'app MyFlee, che permette ai clienti di creare un carpersonale per condividere la propria auto Flee con amici, colleghi o vicini di casa. Gli obiettivi. La mission di Flee è quella di costruire una nuova idea di mobilità che permetta ad ognuno di muoversi senza pensieri e senza compromessi, abilitando nuovi modelli per l'ottimizzazione dei costi (pay per use) e la condivisione delle spese (), spiega Gabriele Ratti, Head of Mobility di Aon. Ognuno può risparmiare mantenendo un ...

Advertising

Quattroruote

arrichisce la sua offerta didi lungo termine lanciando Flee+, un nuovo servizio per la condivisione delle auto prese acon persone di fiducia. Si tratta, in sostanza, di una ...Flee, progetto di innovazione diMobility Solutions, nasce come servizio diauto a lungo termine a consumo - pay per use, che unisce il risparmio, la sicurezza e la comodità di un ... Aon lancia Flee+, il servizio per il car-sharing con persone di fiducia - Quattroruote.it I clienti potranno creare una comunità di persone per condividere le auto e ridurre i costi del canone di noleggio ...Il brand di Aon dedicato alla mobilità presenta Flee+, il servizio che permette ai clienti di condividere la loro auto a noleggio con persone di fiducia.