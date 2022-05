Forest Whitaker a Cannes 2022: "Ero un ragazzino quando sono venuto al Festival per la prima volta" (Di sabato 21 maggio 2022) L'incontro con Forest Whitaker a Cannes 2022, in occasione della consegna della Palma d'Oro onoraria, è continuato con una conferenza stampa durante la quale l'attore statunitense ha parlato estensivamente del Festival e della sua carriera. Forest Whitaker, durante la cerimonia d'apertura della 75esima edizione del Festival di Cannes, ha ricevuto la Palma d'Oro onoraria: il vincitore dell'Oscar per L'ultimo re di Scozia, durante la conferenza stampa, si è aperto a proposito della Kermesse francese rivelando che il Festival ha letteralmente cambiato la sua vita quando era ancora un ragazzino. In apertura Whitaker ha parlato della sua prima visita in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 maggio 2022) L'incontro con, in occasione della consegna della Palma d'Oro onoraria, è continuato con una conferenza stampa durante la quale l'attore statunitense ha parlato estensivamente dele della sua carriera., durante la cerimonia d'apertura della 75esima edizione deldi, ha ricevuto la Palma d'Oro onoraria: il vincitore dell'Oscar per L'ultimo re di Scozia, durante la conferenza stampa, si è aperto a proposito della Kermesse francese rivelando che ilha letteralmente cambiato la sua vitaera ancora un. In aperturaha parlato della suavisita in ...

