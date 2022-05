Covid, deceduto un 37enne al San Pio. I positivi ricoverati sono 23 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un giovane di 37 anni originario di San Martino Valle Caudina, nell’Avellinese, è morto nell’area Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero dell’azienda ospedaliera di via Pacevecchia. L’uomo era ricoverato nel reparto di Pneumologia/Sub Intensiva dove, durante il periodo di degenza, sono emerse altre complicanze sul suo stato di salute. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due dimissioni e un nuovo ricovero. Attualmente, dunque, sono 23 i positivi ricoverati nei reparti Covid del nosocomio sannita: 14 risiedono nel Sannio e 9 fuori provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un giovane di 37 anni originario di San Martino Valle Caudina, nell’Avellinese, è morto nell’areadell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero dell’azienda ospedaliera di via Pacevecchia. L’uomo era ricoverato nel reparto di Pneumologia/Sub Intensiva dove, durante il periodo di degenza,emerse altre complicanze sul suo stato di salute. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due dimissioni e un nuovo ricovero. Attualmente, dunque,23 inei repartidel nosocomio sannita: 14 risiedono nel Sannio e 9 fuori provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, deceduto un 37enne al San Pio. I positivi ricoverati sono 23 ** - MZorzy : RT @giusyoni: Ascolto ora un racconto di un sanitario che parla di un suo paziente immunodepresso cui era affezionato e deceduto da un mese… - infoitsalute : Covid in Emilia Romagna, bollettino del 19 maggio: 2703 positivi e 6 morti. Nel Modenese 424 casi e 1 deceduto di 7… - AnsaMarche : Covid: Marche; -2 ricoverati (114) e nessun deceduto in 24h. In un giorno 946 positivi, incidenza in calo a 445,21 - Robypennny : RT @ilsanto10: @diaghilev2 @mia_fredrik @ladyonorato È successa la stessa cosa a Milano a un amica. Alla fine suo papà è deceduto non si ca… -