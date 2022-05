Cinque persone sono rimaste intossicate in un incendio in un condominio a Bolzano (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Cinque persone sono rimaste intossicate e trasportante in ospedale per accertamenti per un incendio scoppiato alle ore 2,30 della scorsa notte a Bolzano. Il rogo, pare sviluppato da materiale isolante, si è sviluppato all'ingresso del condominio "Casa Margherita" in via dei Cappuccini, in centro città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e volontari con autocisterne e autopompe, mezzi della Croce Bianca e Croce Rossa, Polizia di Stato e carabinieri. Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI -e trasportante in ospedale per accertamenti per unscoppiato alle ore 2,30 della scorsa notte a. Il rogo, pare sviluppato da materiale isolante, si è sviluppato all'ingresso del"Casa Margherita" in via dei Cappuccini, in centro città. Sul postointervenuti i vigili del fuoco e volontari con autocisterne e autopompe, mezzi della Croce Bianca e Croce Rossa, Polizia di Stato e carabinieri.

