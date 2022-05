Advertising

ilmattino.it

Dopo giorni di tensioni e fumate nere in poche ore Sala d'Ercole ha approvato i tre... E ancora sblocco per 3 milioni di euro per le edicole danneggiate dal Covid, ok aldei suoli percorsi ...Complessivamente i treemendamenti valgono 32 milioni di euro. La finanziaria vale invece 831 ... E ancora sblocco per 3 milioni di euro per le edicole danneggiate dal Covid, ok aldei ... Catasto, la maxi stangata: tasse sulla casa triplicate, Vomero e Posillipo al top Il censimento dell’intero patrimonio immobiliare nazionale è destinato ad avere un impatto notevole sul mondo del “mattone”, nei prossimi anni. Con la riforma del catasto, ...Superata la minacciata crisi di governo, vanno avanti i lavori per la riforma del catasto. I nuovi lavori cambieranno molte cose ...