Cannes 2022, arriva la favola di Jasmine Trinca regista con “Marcel!”: “Dopo 20 anni come attrice ho provato ad assumere un ruolo diverso” (Di sabato 21 maggio 2022) Una madre, la sua bimba e un cagnolino. Alienazione reciproca, solitudini profonde, estraneità con il resto del mondo. Perché nulla è più complesso che essere sinceri nelle relazioni più care, a partire da se stessi. E dunque può servire la mediazione dell’arte per sciogliere durezze e incomprensioni. Perché “all’arte si deve la vita”. Potrebbe essere questo il punto di partenza tematico scelto da Jasmine Trinca per l’ideazione del suo primo lungometraggio da regista intitolato Marcel! e in programma oggi al 75° Festival di Cannes fuori concorso ma in gara per la Camera d’Or, il premio dedicato ai debutti. L’attrice è anche quest’anno membro della giuria internazionale. “A noi ragazze prende una strana sindrome a un certo punto – spiega Trinca – cioè quella di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Una madre, la sua bimba e un cagnolino. Alienazione reciproca, solitudini profonde, estraneità con il resto del mondo. Perché nulla è più complesso che essere sinceri nelle relazioni più care, a partire da se stessi. E dunque può servire la mediazione dell’arte per sciogliere durezze e incomprensioni. Perché “all’arte si deve la vita”. Potrebbe essere questo il punto di partenza tematico scelto daper l’ideazione del suo primo lungometraggio daintitolatoe in programma oggi al 75° Festival difuori concorso ma in gara per la Camera d’Or, il premio dedicato ai debutti. L’è anche quest’anno membro della giuria internazionale. “A noi ragazze prende una strana sindrome a un certo punto – spiega– cioè quella di ...

