Al Bano non nasconde la sua grande preoccupazione: “Bisognerebbe fare…” (Di sabato 21 maggio 2022) Il famoso cantante di Cellino San Marco si espone su un problema del quale si sta discutendo molto. Al Bano è certo che la soluzione sia solo una. L’artista pugliese… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 21 maggio 2022) Il famoso cantante di Cellino San Marco si espone su un problema del quale si sta discutendo molto. Alè certo che la soluzione sia solo una. L’artista pugliese… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : “Bisognerebbe fare come in Germania: apprendistato a 12 anni dopo la scuola”. Al Bano lamenta la mancanza di manodo… - Liberoarbitrio : @chiccotesta Lo scopo del RdC è doppiamente positivo:1. Aiutare le persone incapienti a non morire di fame. 2. Cost… - Gabri_Benci : RT @CaressaGiovanni: Al Bano: “Non trovo manodopera per colpa del reddito di cittadinanza, i dodicenni facciano apprendistato” https://t.co… - Moixus1970 : RT @baffi_francesco: Pagali come si deve, cialtrone fascista, e vedi che li trovi. #AlbanoMinkione - infoitcultura : Al Bano contro il reddito di cittadinanza: «Non trovo più manodopera per le mie aziende» -