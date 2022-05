(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - La prima giornata di lavori della Conventionsi è conclusa ieri sera con la cerimonia di premiazione deldella, presentata a Lucca nella cornice di Villa Bernardini da Simone Spetia, giornalista di Radio 24. Ildellaistituito danel 1988, che gode dal 2007 del patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico, è un riconoscimento all'impegno, serietà e capacità di uomini, imprenditori, manager, maestranze, operatori e giornalisti che con passione hanno continuato e continuano a credere in questo comparto, contribuendo alla sua crescita e affermazione sui mercati internazionali. I ...

A Satec 2022 consegnati riconoscimenti XXXI Premio Pionieri Nautica di Confindustria Roma, 21 mag. (Adnkronos) – La prima giornata di lavori della Convention Satec 2022 si è conclusa ieri sera con la cerimonia di premiazione del XXXI Premio Pionieri della Nautica, presentata a Lucca n ...(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Assegnanti i premi Pionieri della nautica 2022. Francesco Guidetti, fondatore e presidente di Next yacht group è il Pioniere della nautica per la categoria manager, insieme a ...