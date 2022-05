??Donbass distrutto: chi ??ricostruisce? (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente Zelensky: «Laggiù non resta niente» Secondo prime stime danni per oltre 500 miliardi La Ue studia come utilizzare i fondi russi congelati Leggi su corriere (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente Zelensky: «Laggiù non resta niente» Secondo prime stime danni per oltre 500 miliardi La Ue studia come utilizzare i fondi russi congelati

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il New York Times pubblica dei video: nuove prove di civili giustiziati a Bucha. Dalle telecamere di sicu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Il Donbass è completamente distrutto, è un inferno'. Nel suo messaggio notturno, il presidente… - mannocchia : L’invasione fallita e la presa del Donbass. Ne scrivo per ?@LaStampa? La guerra al punto di partenza, i russi segu… - AnnaritaZaccar9 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il New York Times pubblica dei video: nuove prove di civili giustiziati a Bucha. Dalle telecamere di sicurezza,… - antonio65683279 : Tutto il Donbass è completamente distrutto. Come si fa ad avere dubbi su chi sostenere? Con chi l'ha raso al suolo?… -