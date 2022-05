“Un segreto, non l’ho mai detto”. Lorella Cuccarini, dopo Amici è tempo di confidenze private: la confessione (Di venerdì 20 maggio 2022) Amici 21 è ormai finito da qualche giorno. Questa edizione è stata vinta da Luigi Strangis, il cantante calabrese che ha battuto al televoto Michele. Anche quest’anno Lorella Cuccarini era tra i docenti del programma insieme a Raimondo Todaro, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Lorella Cuccarini ad Amici ha ormai conquistato una certa importanza, infatti nella scorsa edizione era stata insegnante di ballo e in quella appena conclusa di canto. Lorella Cuccarini ha anche spiegato come Maria De Filippi è riuscita a convincerla nel diventare maestra di canto: “Parto dall’inizio perché fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha detto: “È ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)21 è ormai finito da qualche giorno. Questa edizione è stata vinta da Luigi Strangis, il cantante calabrese che ha battuto al televoto Michele. Anche quest’annoera tra i docenti del programma insieme a Raimondo Todaro, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini.adha ormai conquistato una certa importanza, infatti nella scorsa edizione era stata insegnante di ballo e in quella appena conclusa di canto.ha anche spiegato come Maria De Filippi è riuscita a convincerla nel diventare maestra di canto: “Parto dall’inizio perché fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha: “È ...

