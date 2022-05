Ufficiale dal Messico: l’operazione di Lozano è andata a buon fine! (Di venerdì 20 maggio 2022) Come noto, Hirving Lozano non sarà presente alla partita contro lo Spezia perché volato in Messico per sottoporsi ad un’operazione alla spalla destra. FOTO: Getty Images, Lozano Secondo quanto riportato dal comunicato rilasciato dalla Federazione messicana di calcio, l’operazione è stata effettuata oggi ed è andata a buon fine. Si prevede una pronta guarigione per l’attaccante azzurro numero 11. Di seguito quanto scritto: “Oggi, a Città del Messico, Hirving Lozano è stato operato alla spalla destra. l’operazione è stata eseguita in modo soddisfacente e si prevede una sua pronta guarigione“. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 20 maggio 2022) Come noto, Hirvingnon sarà presente alla partita contro lo Spezia perché volato inper sottoporsi ad un’operazione alla spalla destra. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato dal comunicato rilasciato dalla Federazione messicana di calcio,è stata effettuata oggi ed èfine. Si prevede una pronta guarigione per l’attaccante azzurro numero 11. Di seguito quanto scritto: “Oggi, a Città del, Hirvingè stato operato alla spalla destra.è stata eseguita in modo soddisfacente e si prevede una sua pronta guarigione“.

