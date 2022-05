Tridimensionale, sostenibile e accessibile: la visione di Acer per i computer (Di venerdì 20 maggio 2022) In occasione di Next@Acer, ci siamo fatti raccontare il futuro dell’azienda di Taiwan da Diego Cavallari, suo country manager per Italia e Grecia Leggi su repubblica (Di venerdì 20 maggio 2022) In occasione di Next@, ci siamo fatti raccontare il futuro dell’azienda di Taiwan da Diego Cavallari, suo country manager per Italia e Grecia

Advertising

IzzoEdo : RT @LaStampa: Tridimensionale, sostenibile e accessibile: la visione di Acer per il 2022 (e oltre). - LaStampa : Tridimensionale, sostenibile e accessibile: la visione di Acer per il 2022 (e oltre). - ITItalianTech : Tridimensionale, sostenibile e accessibile: la visione di Acer per il 2022 (e oltre) -