“Trasmissione non obiettiva”. Cazzola disintegra Merlino e abbandona il collegamento (Di venerdì 20 maggio 2022) Giuliano Cazzola, ex sindacalista e deputato, si infuria nel corso dell'edizione del 20 maggio de L'Aria che Tira, sorprendendo tutti nello studio di La7. “Ci conosciamo da tanti anni io e lei, sa che cosa faccio? Mi alzo, me ne vado e non vengo più” le frasi di fuoco di Cazzola dopo che Myrta Merlino, la conduttrice del talk show, gli ha passato la parola. “Io - continua Cazzola - sono qui dalle 12.20 e ho visto prima uno show di Michele Santoro, che sinceramente lei non può imporre a me, sono una persona libera e non voglio vedere questo show. Adesso mi porta le parole di Moni Ovadia… Che possibilità ho? Faccio la foglia di fico? Che possibilità ho di rispondere ad un'ora di veleno e menzogne? La sua non è una Trasmissione obiettiva, quindi io me ne vado e non vengo più”. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Giuliano, ex sindacalista e deputato, si infuria nel corso dell'edizione del 20 maggio de L'Aria che Tira, sorprendendo tutti nello studio di La7. “Ci conosciamo da tanti anni io e lei, sa che cosa faccio? Mi alzo, me ne vado e non vengo più” le frasi di fuoco didopo che Myrta, la conduttrice del talk show, gli ha passato la parola. “Io - continua- sono qui dalle 12.20 e ho visto prima uno show di Michele Santoro, che sinceramente lei non può imporre a me, sono una persona libera e non voglio vedere questo show. Adesso mi porta le parole di Moni Ovadia… Che possibilità ho? Faccio la foglia di fico? Che possibilità ho di rispondere ad un'ora di veleno e menzogne? La sua non è una, quindi io me ne vado e non vengo più”. ...

adina_g6 : RT @AntonioArnolfo: ad una trasmissione così sfacciatamente di parte (intendeva filoputiniana), ha pregato la Merlino di non invitarlo più,… - adina_g6 : RT @AntonioArnolfo: Ho assistito a questo poco fa, nella trasmissione della Merlino: dopo uno sproloquio di Santoro e uno altrettanto delir… - Bart_Press : @La7tv Spero che Cazzola non torni. Alzerebbe il livello della trasmissione, e lei, Merlino, non lo merita. - AnnaritaNinni : RT @AntonioArnolfo: Ho assistito a questo poco fa, nella trasmissione della Merlino: dopo uno sproloquio di Santoro e uno altrettanto delir… - cirillo73777221 : RT @tempoweb: “Trasmissione non obiettiva”. #Cazzola disintegra Myrta #Merlino e abbandona il collegamento #lariachetira #la7 #20maggio #il… -