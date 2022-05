(Di venerdì 20 maggio 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di(terra rossa). Per molte giocatrici l’evento marocchino rappresenta gli ultimi preparativi in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione al via la prossima settimana. La numero uno delè la spagnola, chiamata a dare risposte dopo Madrid e Roma. Al via anche l’australiana Tomljanovic, la spagnola Parrizas Diaz e l’egiziana Sherif, che completano il lotto delle prime quattro teste di serie. Per l’Italia sonoMartinae Lucia. La toscana avrà una qualificata all’esordio mentre la romagnola dovrà vedersela contro la forte russa Kalinskaya, testa di serie numero otto. Di seguito ilcompleto con tutti gli accoppiamenti e ...

Advertising

auroramaria__ : Mi date il tabellone della wta please - zazoomblog : Tabellone Wta Rabat 2022 Muguruza guida il seeding: presenti Trevisan e Bronzetti - #Tabellone #Rabat #Muguruza… - zazoomblog : Tabellone Wta Strasburgo 2022: Pliskova numero uno riecco Kerber - #Tabellone #Strasburgo #2022: - zazoomblog : Tabellone Wta Strasburgo 2022: Pliskova numero uno riecco Kerber - #Tabellone #Strasburgo #2022: - ParliamoDiNews : TABELLONE Wta Strasburgo 2022: Pliskova numero uno, riecco Kerber #CORONAVIRUS @istsupsan #16maggio -

Camila Giorgi, il sorteggio delfemminile non sembra preoccuparla troppo: cosa ha fatto dopo aver scoperto contro chi ...essere una delle tenniste più ostiche e imprevedibili del circuito. ......loro prima storica finale, quella che sarebbe la maniera migliore per approcciare il Roland Garros al via nella giornata di domenica. SEGUI LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO ILIL ...A Rabat va in scena il penultimo atto del torneo. Un'azzurra è sicura di giocare in finale: sarà la prima della stagione tra ATP e WTA ...Il ventenne eviterà, in questo modo, campioni del calibro di Djokovic, Nadal, Zverev e Alcaraz. Tabellone Roland Garros: gli italiani. Jannik Sinner è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone ...