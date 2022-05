“Questo è troppo!”. Dopo Amici solo gioie per Sissi: la notizia è davvero pazzesca (Di venerdì 20 maggio 2022) Amici 21, Sissi e la foto che non si aspettava. Il talent show di Maria De Filippi ha incoronato il cantante Luigi, di sicuro un giovane dal grandissimo talento. Ma in tanti si sono lamentati per non aver visto primeggiare i propri beniamini. Tra i favoriti c’era anche Sissi e subito Dopo il verdetto sui social i fan si sono scatenati per difenderla: “Ancora una volta non si sta premiando il talento, ma qualcos’altro” ha scritto un utente su Twitter. Ora Sissi torna a far parlare per una sua foto. Tra l’altro, appena Sissi ha perso, è stata raggiunta da una frase meravigliosa di Maria: “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona”. In ogni caso Dopo la fine dello show Sissi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)21,e la foto che non si aspettava. Il talent show di Maria De Filippi ha incoronato il cantante Luigi, di sicuro un giovane dal grandissimo talento. Ma in tanti si sono lamentati per non aver visto primeggiare i propri beniamini. Tra i favoriti c’era anchee subitoil verdetto sui social i fan si sono scatenati per difenderla: “Ancora una volta non si sta premiando il talento, ma qualcos’altro” ha scritto un utente su Twitter. Oratorna a far parlare per una sua foto. Tra l’altro, appenaha perso, è stata raggiunta da una frase meravigliosa di Maria: “sei brava,, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona”. In ogni casola fine dello show...

Advertising

Antonella_Soldo : Walter ha deciso di andarsene con indosso un vestito da Pierrot - forse per non prendere troppo sul serio nemmeno l… - enpaonlus : - GiovaQuez : Conte: 'Se Zelensky ponesse condizioni troppo stringenti dobbiamo poter discretamente sostenere questo negoziato'.… - chlmtscoeur : @cartistann MAI NON STA BENE QUESTO È TROPPO UN SOTTONE DEL CAZZ - ChiaraGaudino5 : @LaConte16747990 @Alberta18113875 Per carità non ricominciamo con questo calvario, che veramente spengo tutto e cia… -