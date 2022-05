NXT UK 19 05 2022 Dog collar match

Advertising

WILDBOARhitch : RT @WWEItalia: .@EddieDennis1986 non può fuggire da @WILDBOARhitch nel loro Dog Collar Match, @XiaBrooksideWWE e Eliza Alexander affrontano… - WWEItalia : .@EddieDennis1986 non può fuggire da @WILDBOARhitch nel loro Dog Collar Match, @XiaBrooksideWWE e Eliza Alexander a… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #NXTUK #TSOS // #TSOW - WWEItalia : .@EddieDennis1986 e @WILDBOARhitch incatenati per un Dog Collar Match. ?? Questa sera fuggire non è un'opzione! Scop… - WWEItalia : La vittoria dei Viking Raiders, lo scontro uno contro uno fra @TonyDangeloWWE e @EscobarWWE, guarda la gallery dell… -

..." Partanna (TP) @ Teatro Lucio Dalla Giovedì 25 agosto" Empoli @ Beat Festival Sabato 27 agosto" Romano D'Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival Sabato 3 settembre" Bergamo @...Lucia 9 luglio, Bergamo -Station - Piazzale degli Alpini 12 luglio, Roma - Cavea Auditorium ... Riola Sardo (OR) - Parco dei Suoni Bandabardò sarà anche protagonista dell'Estate Fiorentina...The superstar formerly known as Pete Dunne talks to The Mirror about his hopes for the long-awaited UK stadium show, the locker room reaction and what fans can expect from the first UK pay-per-view ...Persia Pirotta, una delle superstar di NXT 2.0 rilasciate poco tempo fa dalla WWE, sta per tornare a combattere nel ring con il nome di Stephanie De Landre dopo la scadenza della clausola di non ...