Midena (Sir): "Retinopatia per paziente diabetico è come un infarto"

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "La Retinopatia diabetica, indipendentemente dal grado della patologia, rappresenta uno dei principali parametri del rischio cardiovascolare. Il soggetto diabetico che ha la Retinopatia è come avesse avuto un infarto dal punto di vista del suo rischio di salute. Fondamentali prevenzione e controlli periodici perché il paziente diabetico ha una vista perfetta, ma da un giorno all'altro improvvisamente non vede più perché la Retinopatia nel frattempo è andata avanti". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Edoardo Midena, della Società italiana della retina (Sir) e direttore della Clinica oculistica dell'università degli Studi di Padova, a margine dell'XI convegno nazionale Amd dal titolo "Amd per la ...

