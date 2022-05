Mercedesz Henger, tutti a parlare del (presunto) fidanzato. Ora il colpo di scena (Di venerdì 20 maggio 2022) Mercedesz Henger fidanzato, sono giorni che non si parla d’altro fuori dall’Isola dei Famosi. Ma anche ‘dentro’, perché proprio poco fa Guendalina Tavassi ha fatto insospettire i fan del reality rivelando di aver visto alcune foto della naufraga con questo presunto compagno uscite ultimamente. tutti allora a chiedersi come faccia a sapere queste cose e soprattutto ad aver visto quelle foto di Mercedesz Henger e il fidanzato, dal momento che da settimane è in Honduras senza possibilità di comunicare con l’esterno e di vedere i social. Mercedesz Henger fidanzato, colpo di scena in diretta? I telespettatori dell’Isola dei Famosi si sono scatenati sulle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022), sono giorni che non si parla d’altro fuori dall’Isola dei Famosi. Ma anche ‘dentro’, perché proprio poco fa Guendalina Tavassi ha fatto insospettire i fan del reality rivelando di aver visto alcune foto della naufraga con questocompagno uscite ultimamente.allora a chiedersi come faccia a sapere queste cose e soprattutto ad aver visto quelle foto die il, dal momento che da settimane è in Honduras senza possibilità di comunicare con l’esterno e di vedere i social.diin diretta? I telespettatori dell’Isola dei Famosi si sono scatenati sulle ...

Advertising

ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022, il fidanzato di Mercedesz Henger stasera in studio? Le anticipazioni della puntata… - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2022, il fidanzato di #Mercedesz Henger stasera in studio? Le anticipazioni della puntata #isola… - Elaman58 : RT @Bianconera1897: In infermeria é evidente si vada x varie ragioni tra cui aggiornarsi su cosa va in onda in Italia... Mercedes nn mi pia… - RealGossipland : Guendalina è tornata con notizie utili a sbugiardare la Henger che è fidanzata DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Guendalina è tornata dall'infermieria con notizie utili a sbugiardare la Henger per sempre DETTAGLI QUI… -